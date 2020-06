Sorprende a Guillermo del Toro película de Netflix ´Ya no estoy aquí'

Estados Unidos.- El cineasta mexicano Guillermo del Toro escribió que se "emocionó" al ver la película de Netflix, ´Ya no estoy aquí', dirigida por Fernando Frías, que se ha colocado como una de las preferidas, luego de su estreno en una plataforma de streaming.

"´Ya no estoy aquí'. Con el mundo en donde esta, este espléndido film me hizo eco, me emocionó, me sacudió, me hizo pensar y me provocó profunda admiración y respeto. Esta en Netflix y habla con fuerza y poder. Al chingadazo, sin rodeos y con hartos huevos", dijo el ganador del Oscar a Mejor Película.