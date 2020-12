Son pequeños y... ¡superhéroes!

El cineasta Robert Rodríguez reúne a la familia con una trama de acción y aventuras en Superheroicos (We Can Be Heroes)

¿Cuántos cineastas de Hollywood se meten en festivales de sangre y violencia como Sin City (2005) y en fantasías familiares como Spy Kids (2001)? Quizá sólo Robert Rodríguez, que ahora promueve la cinta infantil Superheroicos (We Can Be Heroes) y quien defendió que la extrema variedad de su obra es, en realidad, algo muy natural.

"Todos los que tenemos hijos tenemos una dualidad", aseguró el director latino. Rodríguez deja de lado su faceta más truculenta (From Dusk Till Dawn, 1996; Planet Terror, 2007) para abrazar una vez más las coloridas aventuras de niños en We Can Be Heroes, que ya está disponible en Netflix con la joven latina YaYa Gosselin al frente de un reparto de figuras consolidadas como Pedro Pascal, Priyanka Chopra y Christian Slater.

La cinta se centra en una invasión alienígena que logra capturar a todos los superhéroes de la Tierra, por lo que serán sus hijos, todavía con algunos problemas para controlar y dominar sus poderes, los que tendrán en sus manos la salvación del planeta.

"Los niños tienen la sensación de que pueden hacer muchas cosas y te hablan como que pueden hacer muchas cosas. Pero todavía necesitan a su mamá para llevarles en coche a la tienda, no pueden ponerse una mochila propulsora y volar, así que si ven a otro niño de su edad haciendo estas cosas increíbles y empoderadoras les encanta. Esto alimenta su imaginación, alimenta su creatividad, y ellos lo llevan después a sus vidas", compartió el cineasta.