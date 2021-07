'Somos' la serie de Netflix que cuenta la masacre de Allende

Hace 10 años el crimen organizado cimbró al poblado de Allende, Coahuila, en donde un número indeterminado de personas murió o desapareció tras un ataque desencadenado por una operación fallida de la DEA.

Ahora, una década después y bajo el sello de Netflix, llega a la TV Somos., una serie de ficción basada en el impactante reportaje How the U.S. triggered a massacre in Mexico, escrito por la periodista ganadora del Pulitzer, Ginger Thompson, sobre la masacre.

James Schamus, productor de la serie, señaló en entrevista que al realizar Somos. no se buscaba sólo mostrar lo que el crimen hizo, sino dar voz a las víctimas.

“El gran desafío que tuvimos fue eso, no hacer un trabajo en donde se mostrara sola la violencia, teníamos que ser honestos, pero asegurándonos de que el centro de la historia fuera la gente y sus vidas, porque no sólo fueron víctimas, eran personas con una historia”, señaló.

Somos., cuidó no revictimizar a los afectados, creando personajes de ficción basados en testimonios reales, y así narrar las diferentes historias un pueblo azotado por la violencia, a lo largo de seis episodios.