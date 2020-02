Snoop Dog enfurece y amenaza a periodista que recordó la violación de Kobe Bryant

La periodista Gayle King entrevistó a una exbasquetbolista profesional retirada sobre la acusación de violación que el fallecido Kobe Bryant enfrentó en el 2003.

La entrevistada Lisa Leslie defendió a Kobe y retrataba a su amigo como alguien que 'nunca fue así' y 'nunca haría nada para violar a una mujer'.

Snoop Dogg / Uncle Snoop Defends Kobe Bryant´s Honor After Gayle King Attempts To Raise Question To Lisa Leslie About Kobe´s Legacy! pic.twitter.com/uyP9umBMLP