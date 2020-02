Sin motivo alguno, Litzy es despedida de los 90´s Pop Tour

Litzy confesó mediante una entrevista con El Escorpión Dorado que la empresa BoBo Producciones despidió a la cantante sin darle una explicación.

"Estuve dos años nada más y me corrieron", confesó Litzy ante la pregunta de su despido en los 90´s Pop Tour.

"Yo estaba a una semana de irme veinte días a México a montar la tercera etapa (de la gira) con los Kabah. Hasta ya habíamos hecho el tercer DVD.

"Acababan de entrar (los Mercurio), se cruza diciembre y dicen ´Va a entrar Kabah también, entonces vamos a volver a montar todo'". Hasta ahí todo bien, pero cinco días antes de que se fuera a México recibió una llamada de Jack Borovoy (hermano y socio de Ari ), quien le informó que quedaba fuera del proyecto.

"A cinco días de irme, me llama Jack (Borovoy) y me dice 'Mi Litzy, con la noticia de que ya no vas a estar en esta etapa', y yo de '¿Cómo, en las fechas que estoy anunciada ya no voy a estar?'".

"Me dijo que en estas fechas no iba, ´pero en mayo va a haber muchos cambios y entonces igual y ya te vuelves a montar... y nunca más me monté".

Sin embargo, la cantante aseguró que ser parte del proyecto fue algo maravilloso pero que ahora solo espera sacar material nuevo.

"Lo que viví en los 90's fue maravilloso y estoy muy agradecida y muy feliz con lo que se logró, pero me gustaría hacer algo nuevo porque al final yo también hice tres discos; el tercero ya no salió en México y se quedó mi carrera de cantante ahí. Sería muy interesante regresar con algo nuevo y no encasillarme sólo en lo de los 90's".