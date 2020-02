´Sigo ganándome los papeles´; Sandra Echeverría

A lo largo de su carrera, Sandra Echeverría ha demostrado que es mucho más que una cara bonita y su talento la respalda, por lo que la actriz compartió que a pesar de que ya cuenta con varios años en el medio, ella continúa realizando castings, cosa que la enorgullece, ya que los papeles son obtenidos a base de esfuerzo y dedicación.

La artista reveló que en marzo comenzará con las grabaciones de una serie para Amazon Prime, la cual es una comedia oscura que constará de ocho capítulos. ´´Es algo que nunca me ha tocado hacer y estoy fascinada de que me aceptaron a mí para el personaje, porque tuve que hacer mi audición, no creas que me dan las cosas fáciles; yo sigo audicionando, sigo ganándome los papeles´´, declaró.

Asimismo, Echeverría no descuida su carrera musical, pues a finales de este mes estrenará De Mejores Corazones me han Corrido, tema en el que colabora con Amandititita. ´´Es como una cumbia urbana que los va a poner a bailar, yo espero que esté en plataformas ya el 28 de febrero´´, expresó.

Por otra parte, Sandra compartió su felicidad al tener una próxima visita a Monterrey, pues el próximo 25 de abril se presentará junto a los músicos de Bronco. ´´Estoy súper emocionada, no sabes la alegría que me da porque he compartido con ellos ya varios escenarios, se han convertido como en mis padrinos´´, comentó.

Actualmente, la actriz puede ser vista en la pantalla grande en Loco por Ti, filme que protagoniza con Jaime Camil en un género totalmente diferente al de la serie dramática de La Usurpadora, donde la vimos en rol estelar en fecha reciente. ´´Me gusta poder saltar de géneros, que no me encasillen nunca en nada, la verdad estoy súper agradecida con Jaime y todos los productores por haber pensado en mí para este proyecto, que me hayan visto con ese potencial para una comedia romántica porque yo las amo´´, señaló.

La artista aseguró que esta cinta es distinta a otras del género debidoa que retrata el tema de los trastornos mentales. ´´No es una película de comedia superficial, al contrario, tiene mucho mensaje, inclusive a mí me llegó mucho porque yo tengo una hermana que padece de ansiedad, de ataques de pánico´´, indicó.

