Sia autoriza a fan mexicana con cáncer terminal grabar y monetizar sus canciones

Rebeca Godoy, una arquitecta mexicana de 34 años, tiene un punto menos en su lista de deseos finales gracias a Sia.

Godoy publicó en YouTube un video con su testimonio sobre su cáncer, que dice que padece desde hace tres años y medio y que está en etapa terminal. Tras decidir no continuar con su tratamiento médico, la mujer de Ciudad Obregón, Sonora, dijo que optó por concentrarse en disfrutar la vida y que uno de sus deseos finales es grabar un video de una canción de Sia.

"Quiero pedirle a ella que nos deje subirlo", dijo Godoy en el video. "Porque me gustaría que lo que se monetice en este video se done a la investigación del cáncer de mama".

Para sorpresa de Godoy, el mensaje llegó hasta Sia y la cantautora australiana de megaéxitos como "Chandelier" y "Cheap Thrills" le respondió.

"Rebeca Godoy tienes mi bendición para grabar y tratar de monetizar cualquiera de mis canciones. Lamento tanto que estés pasando por esto", escribió Sia esta semana. "Te quiero, haz lo que necesites".

Rebecca Godoy you have my blessing to record and try to monetize any of my songs. I´m so sorry you´re going through this, I guess in this case I love you, go whenever you need to. ????? #rebeccagodoy