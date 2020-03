'Si veo un gato no me importa atropellarlo': Leticia Calderón genera polémica en redes

Fue durante una entrevista en el set en donde graba la telenovela, "Imperio de Mentiras" que la actriz Leticia Calderón sorprendió a los reporteros al declarar que si ve a un gato no le importa atropellarlo.

Por increíble que parezca, la actriz reveló que le tiene pavor y aversión a los gatos, y desconoce la razón aunque afirmó que ya ha visitado a varios psicólogos para superar este miedo.

"Le tengo terror a los gatos, pero no sé por qué es, mi mamá no me ha dicho si tuve algún percance con esos animales, he ido a psicólogo y no funciona, necesito manejar eso".

Las declaraciones surgen después de que la actriz sufrió un ataque de pánico cuando vio pasar un gato cerca del jardín del set.

Y sorprendió a los reporteros con sus sinceras declaraciones.

"Mis hijos saben que si vamos pasando periférico y veo un gato no me importa que lo atropelle, se tienen que agarrar de algún lado, pero yo corro y paso encima de él", confesó Calderón.

La actriz está consciente de que nadie entiende su temor y por eso ha recibido críticas cada vez que la ven con un ataque de pánico.

"La gente no entiende qué es el miedo, me dan ganas de preguntarle a las personas a qué le tienes fobia y traerles una araña, una víbora o aventarlos de un paracaídas para que me entiendan. No puedo ir a una casa de una amiga que tenga gatos", aseguró.

