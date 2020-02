´Si ella quiere hablar comigo, puede conseguir mi teléfono´: Gomita a Laura G

Gomita aseguró que no tiene ningún problema en trabajar de nuevo con Laura G y Cecilia Galliano

De nueva cuenta Aracely Ordaz, mejor conocida como "Gomita", revivir el tema de la polémica que vivió junto a sus excompañeras Laura G y Cecilia Galliano.

La exconductora de televisión fue interceptada por algunos periodistas, quienes no dejaron pasar la oportunidad de volver a preguntarle sobre sus problemas con sus excompañeras Laura G y Cecilia Galliano.

No hace mucho, fue la misma Laura G quien invitó a Gomita al foro de Venga la Alegría para limar asperezas, a lo que ella respondió: "Yo creo que hay algo bien importante, si ella quiere hablar conmigo, puede conseguir mi teléfono y podemos hablarlo sin tener una cámara".

"Ya acepté las disculpas, pero si dicen que no hicieron nada, no entiendo por qué piden disculpas si no hicieron nada", agregó.

Gomita aseguró estar agradecida por haber coincido con sus excompañeras, pues aprendió mucho gracias a ellas.

También dijo que estaría muy feliz de coincidir en un nuevo proyecto con ellas en su carrera.

Además la influencer habló de que sus implantes de senos le durarán 80 años.

Entrevista completa aquí: