Shira Haas, el brote de un talento en Netflix

Desde su estreno en la plataforma de contenidos Netflix el pasado 26 de marzo, el impacto de esta miniserie de cuatro capítulos no para de aumentar, incentivado por el boca a boca de todos los que ya la han visto.

La serie está basada en el "bestseller" autobiográfico de Deborah Feldman –titulado "Unorthodox: el escandaloso rechazo de mis raíces jasídicas de Deborah Feldman"-, una joven hebrea que huye de las estrictas normas de una comunidad jasídica del barrio de Williamsburg, en Brooklyn (Nueva York).

La peculiar y conmovedora historia de Feldman es interpretada por Shira Haas, una actriz israelí de 24 años que, para diferenciarla del texto original, toma el papel de Esty Shapiro. Haas, o mejor dicho Esty, rompe con un matrimonio arreglado y se marcha a Berlín para descubrir una nueva vida.

"Es una historia preciosa y singular que muestra dos mundos. No creo que trate de la existencia de Dios, más bien del derecho a tener una voz propia", relata la actriz israelí en el "making off" que acompaña a la serie.

"Aunque toda la vida la han dicho que es diferente, Esty se esfuerza por integrarse y quiere sentirse parte de un grupo y ser feliz", explica Haas de su personaje.

UNA ACTRIZ MONUMENTAL.

"Unorthodox", producción alemana, está dirigida por Maria Schrader quien es la primera en alabar el papel de Shira Haas y su capacidad interpretativa."Es maravillosa. Shira tiene una cara fantástica. No tiene que mover una parte del rostro para hacerte llorar o reír. Tiene un gran talento y es incansable".

Los elogios a Haas no paran aquí. La actriz ha tenido el reconocimiento de publicaciones como el "New York Times", donde su crítico de televisión James Poniewozik, la ha calificado de "un fenómeno, expresivo y cautivador", y tras su aparición en redes sociales –ha abierto cuentas en Twitter e Instagram coincidiendo con el estreno de la serie-, ha sido agasajada de palabras de admiración por su interpretación.

El trabajo de Shira Haas exigió a la actriz israelí una gran preparación y, sobre todo, el estudio del yidis, la lengua que habla la secta de Satmar afincada en el barrio judío de Williamsburg a la que pertenece su personaje.

Los productores de la serie, grabada en inglés y yidis, no han confirmado si habrá una segunda temporada, una petición que han realizado los miles de seguidores de "Unorthodox", que a través de las redes sociales han manifestado que se han quedado con ganas de saber más de la vida de Esty Shapiro.

Para Shira Haas, el éxito de "Unorthodox" ha mostrado a una "actriz monumental", como la define la directora Maria Schrader.

A pesar de ser una gran desconocida hasta ahora, Haas lleva años trabajando como actriz donde destaca su participación en la serie "Shtisel", cuyas dos temporadas emite Netflix" –se prepara una tercera-, interpretando el papel de la hija mayor de una familia jaredí que vive en un barrio ultraortodoxo de Jerusalén.

Haas también ha participado en películas como "Princess" (2014), dirigida por la israelí Tali Shalom Ezer; "A Tale of Love and Darkness" (2015), bajo la dirección de Natalie Portman; "The Zookeeper's Wife" (2017), a las órdenes de Niki Caro, donde interpreta un pequeño papel junto a Jessica Chastain; la producción británica "Mary Magdalene" (2018), dirigida por Garth Davis y donde trabaja con Joaquin Phoenix.

Residente en Tel Aviv, Haas está a la espera del estreno de otros trabajos como "Asia", del director israelí Ruthy Pribar que tuvo visibilidad en el último Festival de Tribeca (EE.UU.), y "Esau", dirigida por Pavel Lungin y donde comparte protagonismo con Harvey Keitel.

