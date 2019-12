Shawn Mendes enamora en su primera vez en México

Hace más de dos años ofrecería su primer concierto en México, en la capital del país, pero a causa del sismo del 19 de septiembre Shawn Mendes se vio en la necesidad de cancelar su show. En ese entonces, el canadiense prometió que volvería y cumplió su palabra, sólo que su debut en suelo azteca ocurrió en tierras regias y con un nuevo álbum bajo el brazo.

El artista llegó con Shawn Mendes: The Tour anoche al Auditorio Citibanamex y comenzó su presentación pocos minutos antes de las 20:30 horas. Lost in Japan, There's Nothing Holdin' Me Back y Nervous, fueron los primeros temas con los que el novio de Camila Cabello, quien portó un outfit de color negro, enloqueció a los 7,000 asistentes que abarrotaron el recinto de espectáculos.

"Monterrey, ¿cómo están?. Te amo", expresó el artista, con estas dos últimas dos palabras dichas en español. "Me gustaría tomar un segundo para darle las gracias a cada uno de ustedes. La parte más increíble de esto (el show) son ustedes, así que no paren de cantar lo más fuerte que puedan", invitó la estrella de 21 años, para después interpretar su éxito Stitches.

Mendes, quien en el concierto demostró su habilidad para tocar instrumentos como la guitarra y el piano, también cantó un breve fragmento de Señorita, al igual que las melodías de Know What you Did Last Summer, Mutual, Bad Reputation y Never Be Alone, esto para luego trasladarse a un segundo pequeño escenario que contaba con una rosa gigantesca.

Tras deleitar con un popurrí con varios de sus hits, el canadiense regresó al templete principal, pero ya despojado de su camisa y portando únicamente una playera negra de tirantes, lo cual provocó la locura de varias de las presentes.

Treat you Better y Particular Taste también formaron parte de su repertorio, en esta última Shawn demostró sus mejores pasos de baile.

Acompañado por cuatro músicos en el escenario, una pantalla LED circular gigante y un moderno show de luces, en ningún momento del show el artista dejó de provocar los gritos ensordecedores de sus seguidoras, a quienes cautivó con sus temas de amor, su voz, su galanura y carisma, por lo que su primer concierto en México resultó ser todo un éxito.