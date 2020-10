Shawn Mendes contará su vida en documental

In Wonder es el título de la película que Netflix estrenará el 23 de noviembre

Shawn Mendes será el protagonista de un documental de Netflix sobre su carrera musical, que seguirá la tendencia de cintas dedicadas anteriormente a otras estrellas del pop como Taylor Swift, Lady Gaga y Beyoncé.

In Wonder es el título de la película que la plataforma de streaming que estrenará el 23 de noviembre, apenas una semana antes de que el canadiense publique su más reciente disco, Wonder, el 4 de diciembre.

El documental sobre Mendes, dirigido por el cineasta Grant Singer, se presentó en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), certamen en el que el músico patrocina un premio destinado a obras dirigidas por jóvenes cineastas sobre problemas actuales.

In Wonder repasa la trayectoria de Mendes y muestra momentos íntimos y entrevistas con el artista grabadas a lo largo de varios años. Blackpink, Light Up the Sky, estrenado en octubre sobre uno de los grupos de K-pop que más atención está generando en el mundo fue el último documental que estrenó la plataforma.