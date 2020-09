Shakira enciende las redes sociales con atrevida fotografía

La famosa cantautora colombiana y esposa del defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué, causó furor en redes sociales al publicar una candente fotografía en donde presumió su escultural cuerpo en un diminuto traje de baño.

Shakira y su familia continúan disfrutando de sus vacaciones en las paradisíacas playas de las Islas Maldivas.

Sin dudas, la estrella latina de 43 años se robó todos los suspiros al mostrarse muy sensual en una serie de fotografías que publicó en sus cuentas de Instagram y Twitter.

This is a new bathing suit I designed and my friend Bego made for me. I always need to create my own for the summer! pic.twitter.com/1R6J8H2Flg