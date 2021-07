'Shag-Chi y la leyenda de los Diez Anillos' ofrece revelador tráiler final: ¡Regresa Abominación!

Marvel Studios presentó el segundo tráiler de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, dejando a todos los aficionados sorprendidos por dos personajes que aparecieron inesperadamente al final del avance.

En este nuevo tráiler se profundiza más en la relación que tendrá el protagonista con su padre, el Mandarín, uno de los villanos más temidos en el universo de los cómics.

Abominación vs Wong

Sin embargo, la gran sorpresa fue que, hacia el final del tráiler, dos personajes hicieron acto de presencia en lo que parece ser una batalla en jaula: Wong y Abominación.

El hechicero ha participado activamente en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel desde su primer aparición en Doctor Strange: a partir de ahí lo hemos visto en Infinity War, Endgame y próximamente en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

¿Dónde estaba Abominación?

La sorpresa mayúscula la ofreció Abominación, el archirrival de Bruce Banner y que ya vimos en el lejano 2008 en The Incredible Hulk.

Desde entonces le perdimos la pista al personaje interpretado por Tim Roth, y su retorno a la pantalla grande había sido uno de los más esperados por los marvelitas; cabe destacar que el actor británico está confirmado para la serie She Hulk, por lo que se puede dar por hecho que participará en Shang-Chi y seguramente servirá de puente para conectar con los eventos que veremos en la serie de Disney Plus.

Se sabe que Emil Blonksy, nombre real de Abominación, fue recluido en La Balsa, la prisión de máxima seguridad para super humanos, tras los eventos de The Incredible Hulk; pero seguramente encontró una forma de escapar de ahí, quizá aprovechando el "snap" de Thanos.

Shang Chi y la leyenda de los Diez Anillos se estrenará el 3 de septiembre de este año a nivel mundial: está protagonizada por Simu Liu, Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh y Florian Munteanu.