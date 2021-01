¿Será de nuevo el Capitán América?

Aunque todo parecía indicar que el fin de Capitán América había llegado con el cierre de la tetralogía de Avengers, e incluso Chris Evans llegó a confirmar que ya no volvería a portar el traje del superhéroe, los fans podrían albergar esperanzas de que el "Cap", vuelva a empuñar su escudo.

Una fuente cercana a los estudios Marvel ha revelado que la compañía estaría en negociaciones para que Chris Evans, regrese como el súper soldado en por lo menos dos nuevos proyectos de la franquicia. De acuerdo con Deadline, Chris Evans está negociando su contrato.

La intención de la casa productora es que el personaje aparezca en dos proyectos que está desarrollando. El medio dice que no se trata de películas en solitario del líder de los Avengers, sino más bien de una participación secundaria como lo tuvo, por ejemplo, Robert Downey Jr. en Spider-Man: De regreso a casa.

Evans compartió en algún momento que el cierre de Steve Rogers era el indicado, luego de que lo vimos darle el escudo a Sam (Anthony Mackie), lo que desencadenará los eventos de The Falcon and the Winter Soldier, una próxima serie de Marvel que llegará a Disney Plus.

Dado que no se trata de una película en solitario, quizá podemos descartar la idea más obvia: ver cómo es que el personaje regresa todas las gemas del infinito a sus respectivas líneas temporales antes de irse a vivir junto a Peggy Carter (Hayley Atwell). Las aventuras de esas misiones son algo que algunos fans han especulado podría ser una forma de volver a ver al héroe sin arruinar el desenlace de Endgame.

Pero si adoptará más un rol como mentor, quizá el viejo Steve Rogers podría aparecer en algún punto de Falcon and the Winter Soldier para ayudar o dar consejos a los dos personajes, o quizás lo veamos instruyendo a América Chávez, quien es Miss América, y que será presentada en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ya veremos qué le depara el destino al "Capi".