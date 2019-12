Selena Gomez pasó la Navidad firmando discos para sus fans

Tarde pero sin sueño, fue como Selena Gomez demostró que está completamente entregada al lanzamiento de su nuevo álbum, pues pasó la Navidad firmando miles de copias de su disco Rare.

´´¡Feliz Navidad y muchas bendiciones para todos ustedes y sus seres queridos! Ya llevo 4,000 copias y me faltan 6,000 más, Rare saldrá el 10 de enero´´, escribió Gomez en su publicación de Instagram, en la que posó junto a varias copias de su lanzamiento.

También presumió que pasó las fechas decembrinas en una cabaña en el bosque, en el que la nieve del invierno también se hizo presente.

Hasta el momento, Gomez ha compartido los primeros vistazos de Rare, a través de los temas Bad Liar, Fetish, Wolves y Love You to Lose Me y Look at Her Now.

Se trata del lanzamiento más reciente de la intérprete desde Revival, el segundo álbum de su carrera y que salió en 2015.

(Con información de Agencias)