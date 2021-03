Selena Gomez es la portada de abril en Vogue Estados Unidos y habla de su posible retiro

La cantante se sinceró tras el éxito de su último EP, "Rare", que si bien con el obtuvo su primer número uno en el Bilboard 200, no alcanzó el éxito entre sus fans, por lo que su álbum "Revelación", podría significar el final de su carrera como cantante.

"Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como, "¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?" , "Lose You to Love Me" sentí que era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas todavía no era suficiente", dijo a la publicación.

Gomez, de 28 años, está en medio de un despertar político. Se retrasó, quizás, debido a la presión ambiental para no alienar a partes de su audiencia. (Una tarea imposible cuando tienes más seguidores en Instagram de los que casi todos los países del mundo tienen: cuando Gómez publicó en protesta por las prohibiciones del aborto que barrieron el sur profundo en 2019, su sección de comentarios se inundó de vitriolo y amor).

Selena ha estado fuera de Internet durante tres años; envía fotos y mensajes de texto a su asistente para que los publique en Instagram y Twitter. ("Todo el mundo siempre me pregunta: '¿Estás en secreto? ¿Estás mintiendo?' Y yo digo, 'No tengo ninguna razón para mentir'").

Ella recibe sus noticias principalmente de "una mujer mayor que realmente estoy cerca ", me dice, alguien cuya identidad preferiría mantener en privado. "Y veo CNN, pero trato de no hacerlo demasiado, porque soy empático hasta el punto de llorar por cualquier cosa.

Lloré mucho durante la cuarentena, solo por el dolor de todos los demás ". Pero la noticia la había horrorizado durante la administración Trump. Se vio obligada a actuar por el sufrimiento generalizado de la pandemia, por el hecho de "tantas muertes sin sentido". Luego vinieron las protestas de Black Lives Matter. "Pensé, ¿Quién soy yo para hablar?" ella dice. "¿Voy a publicar una foto y decir: 'Esto es importante'?", detalló la cantante.

El disco a lanzarse el próximo 12 de marzo completamente en español, retó a la cantante que aunque tiene ascendencia latina nunca se había atrevido a lanzar un álbum completamente en español, para lo que tuvo que tomar clases intensivas de español durante tiempo para poder llevar su proyecto al nivel que deseaba.