Selena Gómez alza la voz ante la justicia racial en EUA

La artista, empresaria y diseñadora Selena Gómez sumó este viernes su voz a la de los que piden justicia racial en Estados Unidos, el fin de la brutalidad policial y el arresto de los policías que acabaron con la vida de la paramédica Breonna Taylor, mientra su familia conmemoró la fecha de su nacimiento.

"Breonna Taylor habría cumplido hoy 27 años. Mi misma edad. Pero le dispararon ocho veces. Por favor, ayúdenme firmando esta petición", escribió Gómez en su cuenta de Twitter en la que sumó la dirección en internet de un sitio web en el que se exige justicia para ella y su familia.

Breonna Taylor would´ve been 27 years old today. The same age I am. But she was shot 8 times. Please join me in signing this petition and let´s get #JusticeForBreonnaTaylorhttps://t.co/KHAMSRMHuw