Seis décadas de Psicosis

"No es un mensaje lo que ha intrigado al público. No es una gran interpretación lo que ha conmovido al público. No es una novela de prestigio lo que ha cautivado al público. Lo que ha emocionado al público es el cine puro", afirmó Alfred Hitchcock, sobre la cinta que lo colocó para siempre en el imaginario colectivo y que a 60 años de su estreno, sigue cautivando a nuevas generaciones de cinéfilos.

Psicosis lleva a la audiencia a un terrorífico viaje, cuando una víctima insospechada Marion Crane (Janet Leigh) visita el Motel Bates y cae presa de uno de los más reconocibles psicópatas de la pantalla grande, Norman Bates (Anthony Perkins). El filme posee una de las más icónicas escenas del cine, la famosa secuencia de la ducha; alrededor de ella, Hitchcock compuso el que él mismo consideraba fue su mayor juego con el espectador.

Una película que sólo costó $800,000 dólares y que terminó convirtiéndose en su mayor éxito, recaudando en la taquilla global $60 millones de dólares, además de ser el filme más recordado de la extensa filmografía del cineasta británico. Hoy a seis décadas de sus estreno recordamos algunas curiosidades del rodaje.

Enciclopedia de un crimen

*Hitchcock compró un ejemplar de la novela Psicosis, de Robert Bloch, en una pequeña tienda de aeropuerto, cuando se disponía a regresar unos días a su natal Londres.

*El montaje de la secuencia del asesinato en la regadera tiene cerca de cincuenta cortes en apenas tres minutos de duración y se tardó siete días en rodar.

*El sonido de las puñaladas fue reproducido por un técnico, acuchillando un melón en el propio set de rodaje.

*Aunque en un principio Hitchcock imaginó la escena del crimen sin música, la mítica composición que hizo Bernard Herrmann titulada The Murder le hizo cambiar de parecer.