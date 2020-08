Sean Penn celebra sus 60 ¡recién casado!

Sean Penn celebra este lunes 60 años, recién casado, y con proyectos en su futuro cercano. A sus seis décadas, el histrión de cintas como Mystic River y Milk, que le dieron el Óscar en la categoría de Mejor Actor, celebró en fecha reciente el amor, con una boda virtual, donde se unió a su tercera esposa, la actriz australiana Leila George, a quien Penn le lleva 32 años.

Por otra parte, el también director de cine, anunció que junto al elenco original de Fast Times at Ridgemont High, realizará una lectura del guión, para recaudar fondos y ayudar en la lucha contra el Coronavirus.

A lo largo de su vida, Sean ha destacado por su activismo político y social. Fue un fuerte detractor de la guerra de Irak, y apoyó en el rescate de personas durante el huracán Katrina en 2005.

En el plano personal, en 1985 contrajo matrimonio con la exitosa diva del pop Madonna, aunque se divorció cuatro años después, en 1989, tras sonados rumores de violencia doméstica que la cantante desmintió en 2015. "Sean jamás me golpeó, me ató, ni me agredió físicamente, y cualquier informe que diga lo contrario es totalmente indignante, imprudente, malicioso y falso", aseguró.

En 1996 se casó con la también actriz Robin Wright, con quien tuvo dos hijos y de quien se divorció en 2010. "Creo que estábamos juntos para aprender a amar... para así poder hacerlo de la manera correcta la próxima vez", dijo Wright a Vanity Fair.

En 2013 mantuvo una relación con la actriz Charlize Theron, de quien era amigo desde hacía años. El romance terminó en 2015 y al año siguiente comenzó a salir con Leila George con quien este año se unió en matrimonio.