Se vuelve viral el #DollyPartonChallenge

Un nuevo reto viral ha enloquecido a todos los internautas en varias redes sociales, se trata del #DollyPartonChallenge.

La cantante y compositora Dolly Parton celebró su cumpleaños número 74 el pasado 19 de enero.

Por lo que, en días pasados a través de su cuenta de Twitter compartió una imagen dividida en cuatro fotografías de ella, correspondiente a su foto de perfil en LinkedIn, Facebook, Instagram y Tinder.

"Consigue una mujer que pueda hacerlo todo": fue la frase que acompañaba la recopilación de imágenes.

Get you a woman who can do it all ?? pic.twitter.com/sG4OHpVgxM