Se visten de oro, conoce los ganadores de los Globos de Oro

Con los nominados apareciendo de manera remota en video y las conductoras Tina Fey y Amy Poehler en extremos opuestos de Estados Unidos, la ceremonia de los Globos de Oro se realizó en medio de la pandemia y de múltiples críticas a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que premió a Nomadland, Borat Subsequent Moviefilm, The Crown y Schitt´s Creek.

El máximo honor de la noche, mejor película de drama, fue para Nomadland de Chloé Zhao, una cineasta nacida en China que además es la primera mujer asiática en recibir el galardón. También es la primera mujer en ganarlo desde Barbra Streisand por Yentl en 1984, y apenas la segunda en los 78 años de historia de los Globos.

"Nomadland en esencia es para mí una peregrinación por el duelo y la sanación", dijo Zhao al aceptar el premio. "Para todos los que han atravesado este viaje difícil y hermoso en algún momento de sus vidas, no decimos adiós, decimos: nos vemos más adelante".

Los servicios de streaming, que este año enfrentaban poca competencia de los estudios tradicionales, dominaron los Globos de Oro como nunca. Borat Subsequent Moviefilm de Amazon — una de las pocas películas nominadas que se filmaron parcialmente durante la pandemia — ganó el premio a la mejor película de comedia y musical, y su astro, Sacha Baron Cohen, se impuso como mejor actor de comedia.

Netflix, que lideraba con 42 nominaciones, obtuvo los máximos premios en los apartados de TV. La serie The Crown, como se esperaba, se coronó como la mejor serie de drama y les mereció premios a los actores Josh O´Connor (como el príncipe Carlos), Emma Corrin (la princesa Diana) y Gillian Anderson (Margaret Thatcher).

The Queen´s Gambit, ganó mejor serie limitada y mejor actriz para Anya Taylor-Joy. Por otra parte, Schitt´s Creek fue nombrada mejor serie de comedia en su última temporada y su estrella Catherine O´Hara mejor actriz en una serie de comedia.

Entérate

*Aplauden trayectoria de Jane Fonda: La actriz recibió el premio honorífico Cecil B. deMille y reivindicó el poder "esencial" de las historias en los momentos más duros, además pidió a Hollywood un esfuerzo para que aumente la diversidad de sus voces.

*Laura Pausini se cubrió de gloria: La italiana recibió su primer Globo de Oro, a la mejor canción original, como coautora de Io Sì, tema central de la película La vita davanti a sé (La vida ante sí) protagonizada por Sophia Loren.

*Honran la memoria de Chadwick Boseman: Como se anticipaba, recibió de manera póstuma el premio al mejor actor de drama por su última película, Ma Rainey´s Black Bottom (La madre del blues), un estreno de Netflix.

Los ganadores

CINE

—Mejor actriz, musical o comedia: Rosamund Pike, I Care A Lot.

—Mejor actor, musical o comedia: Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm.

*Mejor actriz, drama: Andra Day, The United States vs. Billie Holiday.

*Mejor actor, drama: Chadwick Boseman, Ma Rainey´s Black Bottom.

*Mejor actriz de reparto: Jodie Foster, The Mauritanian.

*Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah.

TELEVISIÓN

—Mejor actriz, serie limitada o película hecha para TV: Anya Taylor-Joy, The Queen´s Gambit.

—Mejor actor, serie limitada o película hecha para TV: Mark Ruffalo, I Know This Much Is True.

*Mejor actriz, serie de drama: Emma Corrin, The Crown.

*Mejor actor, serie de drama: Josh O´Connor, The Crown.

*Mejor actriz, serie de comedia o musical: Catherine O´Hara, Schitt´s Creek.

*Mejor actor, serie de comedia o musical: Jason Sudeikis, Ted Lasso.

*Mejor actriz de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: Gillian Anderson, The Crown.

*Mejor actor de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: John Boyega, Small Axe.