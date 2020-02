¡Se rinden ante Carlos Rivera!

La ´guerra´ de Carlos Rivera está a pocos meses de llegar a su fin y el originario de Tlaxcala no podía dejar de visitar tierras regias en la fase final de la gira que se desprende de su más reciente producción discográfica. El cantautor se presentó anoche en la Arena Monterrey ante un recinto lleno a su máxima capacidad, que se rindió por completo ante él.

En esta ocasión, el Guerra Tour del ganador de la tercera generación de La Academia regresó con una producción en formato 360°, la cual permitió que los 17,500 asistentes (cifra oficial) que abarrotaron el lugar pudieran ver al ídolo pop desde cualquier punto del recinto de espectáculos, el cual estalló en gritos desde que arrancó el concierto a las 21:47 horas con Amo mi Locura.

El artista, ataviado con un traje de capitán, enloqueció a las asistentes con sus pasos de baile y esa sonrisa que derrite a más de una. "Muy buenas noches, Monterrey. Qué ilusión más grande por Dios. Ésta es una noche que he venido esperando durante toda mi vida; el poder estar en esta arena, en este lugar, en 360°, completamente lleno", declaró.

"Esta noche yo te pertenezco y te voy a pertenecer para siempre, hoy yo vengo a dejarte todo mi corazón, mi alma, en cada nota, en cada baile", expresó Rivera quien recordó cuando acompañaba a Franco De Vita en los shows que daba en ese mismo recinto. "Decía un día me va a tocar a mí", contó Carlos, para después interpretar temas como Te Esperaba, Todavía no te Olvido y Ya no vives en Mí.

En Sígueme, el cantautor subió al escenario a una mujer que iba disfrazada con el traje de un dulce. "Hoy tú me vas a saborear a mí", le dijo el también actor a su fan, quien no dejó de abrazarlo en ningún minuto. En Recuérdame, éxito que grabó para la película Coco, hubo lluvia de papelitos de color naranja.

Con éxitos como La Luna del Cielo, Sería más Fácil y Grito de Guerra quedó demostrado porqué en la actualidad, Carlos Rivera es uno de los artistas favoritos del público mexicano, en especial de las mujeres, quienes en la noche de ayer no dejaron de aplaudir y vitorear cada acción del originario de Tlaxcala, cuyo único propósito era el de complacer a sus seguidoras, el cual cumplió con creces.