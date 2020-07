Se revela que Jada Pinkett pudo haber sido infiel a Will Smith

Los Ángeles.- Se ha comentado anteriormente que una de las parejas más famosas de Hollywood mantienen un ´acuerdo especial´ en su relación el cual jamás ha sido confirmado por ellos mismos.

Sin embargo, fue durante esta semana que August Alsina, presunto amante de Jada Pinkett rompió el silencio y confirmo que entre ambos un intenso romance con la bendición de Will Smith.

"Él me dio su bendición y yo me entregué totalmente a esa relación durante años de mi vida y realmente, de verdad, realmente la amé profundamente y le tengo mucho cariño. Me dediqué a ello", afirmó durante una entrevista con Angela Yee.

Esto podría confirmar que entre el matrimonio de Jada y Will realmente existe una ´relación abierta´.

Tras las declaraciones del rapero, la actriz se vio en la obligación de hablar al respecto mediante su Twitter informando que el tema se tocará en su programa ´The Red Table´, transmitido por Facebook.

There´s some healing that needs to happen...so I´m bringing myself to The Red Table.