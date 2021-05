'Se pueden alcanzar los sueños': Andrea Meza, Miss Universo 2021

México.- En entrevista para Venga la Alegría de TV Azteca, Andrea Meza compartió su emoción al haber sido coronada como la nueva Miss Universo. "Me siento súper contenta, todavía no me lo puedo creer, no sé, todavía no me queda al 100 por ciento claro que ya soy Miss Universo", dijo la originaria de Chihuahua visiblemente emocionada.

Después de ir avanzando en las etapas del concurso realizado en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino, situado en Florida, la adrenalina estaba al tope para la ingeniera de software, que al final quedó frente a frente disputando la corona con Miss Brasil, Julia Gama.

"(En ese momento) pensaba que tenía que dejarlo al destino, que ya estaba ahí, que éramos las dos mejores del concurso y que iba a pasar lo que tenía que pasar. Y luego cuando Mario (Lopez, el conductor) dijo ´Viva México´, había tanto ruido que no sabía si lo estaba diciendo el conductor o era un grito del público, entonces si ven el video de mi reacción me tardo (en reaccionar), cuando empezaron a gritar fue como... ¡gané!".

La joven de 26 años comentó que se siente agradecida por la oportunidad de inspirar a más mujeres a luchar por sus sueños. "Me siento muy honrada y muy agradecida de tener esta oportunidad de ahora ser yo la que las inspire a ellas, porque ya hubo

mujeres en esta posición con esta banda y esta corona que me inspiraron a mí.