Se prepara telenovela que aborde el tema de los feminicidios

La ola de violencia que actualmente viven las mujeres en México será uno de los temas que se tratarán en la nueva historia que está preparando el director de escena Benjamín Cann y que de alguna manera será la continuación de la trama "Vencer el miedo" que actualmente se transmite.

"Con base en la investigación que el equipo hizo para este proyecto, pues la realidad es que nos sobraron temas y decidimos proponer una historia otra vez de mujeres, serán cuatro protagonistas pero ahora tocando otras clases sociales y otras problemáticas que tienen que ver con lo que están viviendo las mexicanas", explicó el director teatral.

El director responsable de proyectos como "Doña Flor y sus dos maridos", "Por ella soy Eva", "La doble vida de Estela Carrillo" y "Pueblo chico, infierno grande", entre otras, puntualizó que se abordará la realidad como es, fuerte y dura.

"Se tocarán temas como el feminicidio y el abandono y cómo sale adelante una madre sotera, entre muchas problemáticas que viven las mujeres", adelantó.

Enfático, Cann sfirma que por más fiel y apegada a la realidad que sea la historia que está próximo a dirigir, no tiene como fin dar mensajes aleccionadores.

"Me queda claro que la televisión no es educativa, pero sí podemos darle herramientas para la reflexión y si podemos dar alguna luz positiva, está bien, pero hasta ahí llegamos. La televisión no debe asumirse como maestra de nadie".

Las grabaciones iniciarán a mediados de marzo o principios de abril. La historia será grabada en diversas locacaciones de la Ciudad de México.

Mientras este proyecto arranca, el creativo estrenará una obra de teatro.

"Estoy por estrenar una puesta de escena en el Teatro El Milagro a mediados de marzo. Se llama "El autor". No puedo decir con quién es, porque el elenco es parte del público. La historia gira en torno a un actor de teatro que decide escribir una obra que trata sobre el público. No es interactiva a menos que la gente quiera participar, pero a nadie se le obliga, pero si se animan y quieren hablar, el elenco se está preparando para que eso suceda. Es de un autor británico y la adaptación la hice junto con Miguel Santa Rita" , concluyó.