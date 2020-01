Se mantiene el toque mexicano en los premios Óscar

Aunque este año no participarán en las categorías principales de los premios Óscar, la gala del 9 de febrero mantendrá la influencia mexicana en la ceremonia. El cinefotógrafo Rodrigo Prieto y la diseñadora de vestuario Mayes C. Rubeo, son los dos especialistas de producción que aportaron su talento para que los filmes El Irlandés y Jojo Rabbit hayan logrado importantes nominaciones en los departamentos actorales y técnicos.

En el caso de C. Rubeo, primer mexicana en competir en el apartado de Mejor Diseño de Vestuario, la nominación ocurre en su segunda mancuerna con Taika Waititi, con quien trabajó en Thor: Ragnarok. Previamente, la originaria de la Ciudad de México sumó experiencias en filmes como Avatar, Apocalypto, Warcraft: El Origen y La Gran Muralla, entre otras más.

´´¡Hoy fue un día muy emocionante! Gracias a todos por sus felicitaciones´´, expresó Rubeo a través de su cuenta de Instagram. Por otra parte, el cinefotógrafo Rodrigo Prieto obtuvo su tercera nominación al Óscar en esta ocasión por su trabajo en el filme El Irlandés, con la que consolidó la mancuerna de éxito que ha logrado con Martin Scorsese, tras el éxito logrado con sus filmes El Lobo de Wall Street y Silencio.

´´Yo estoy feliz de que (Scorsese) me volviera a solicitar para trabajar con él. A pesar de que las tres películas que hemos hecho son realmente muy distintas entre sí, ha querido seguir trabajando conmigo´´, dijo Prieto.

"Además yo disfruto de eso, me gusta hacer estilos distintos, darle a cada película su propio matiz, vuelvo a empezar de cero, me convierto otra vez como en un estudiante de cine y empezar a investigar y aprender y cada vez hacer algo que quizá no he hecho yo mismo antes", declaró en una entrevista.

Prieto, nacido en la Ciudad de México en 1965, trabajó en películas de éxito internacional como Amores Perros de Alejandro González Iñárritu, con quien continuó colaborando en las nominadas al Óscar 21 Gramos, Babel y Biutiful.

También estuvo a cargo de la fotografía de Frida, con Salma Hayek, y Argo de Ben Affleck, ganadora del Óscar a la mejor película en 2013.

