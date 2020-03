Se cumplen 50 años de 'El Triste', la canción que marcó a varias generaciones

"Qué triste fue decirnos adiós", escribió Roberto Cantoral en un avión como homenaje a su madre, cuya muerte lo inspiró para componer El Triste, tema que llega a su aniversario cincuenta de su creación.

La canción fue interpretada por primera vez el 15 de marzo de 1970 durante la segunda edición del Festival Mundial de la Canción Latina en la voz de un joven de 22 años llamado José José, quien en el concurso se quedó con el tercer lugar, aunque se ganó el corazón de los mexicanos.

"La muerte de su madre no tiene explicación para él", aseguró Roberto Cantoral Zucchi, hijo del compositor, en entrevista con Notimex. "Mi padre venía de viaje con su mamá enferma, luego fallece. Nadie se despide cuando más se adora, la única despedida que puede existir cuando los dos se aman es por una muerte, no por una separación", explicó.

A partir de ese entonces, a José Rómulo Sosa no dejaron de lloverle claveles y servilletas sobre cada escenario donde interpretó El triste, pues además de ser el éxito más emblemático de su carrera, lo convirtió en un ídolo en todos los países de habla hispana.

Esas épocas gloriosas son recordadas por el periodista Víctor Hugo Sánchez, quien relató que a través de este tema José José supo que podía cantarle al desamor.

"Después de tantos años mi análisis es que José encuentra un gran personaje, que es 'El triste', y la gente lo quiere porque es el derrotado, el que no puede tener un amor triunfal, es alguien que cae y se levanta. A partir del disco 'Reencuentro' todos sus discos son deprimentes", dijo.

Pese a que la canción fue grabada dos veces en el estudio -la primera poco después del festival y la segunda tras la compra de RCA por la compañía BMG-, la interpretación no fue la misma. Por eso, la versión original en vivo sigue siendo la más buscada, con más de 140 millones de reproducciones.

"En los últimos cincuenta años ha sido una maravilla que la versión original que estrenó en el festival sigue siendo emblemática y visitada por infinidad de personas a nivel internacional en Rusia, Turquía, Corea, Europa. De hecho cada vez tiene mayor presencia en las nuevas generaciones y se ha quedado en el corazón del público", añadió Cantoral Zucchi, también Director de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

La noche del 15 de marzo de 1970 fue gloriosa y quedó marcada por la reacción de las figuras consagradas que evaluaban el denominado OTI, desde Marco Antonio Muñiz y Alberto Vázquez como Angélica María.

"Estás viendo a un jovencito de 18 años queriendo comerse al mundo en su única gran oportunidad, crea una atmósfera que lleva al máximo nivel", indicó Sánchez. "Se conjugaron los tres elementos necesarios: un gran intérprete, un gran arreglista y una gran canción", opinó Cantoral Zucchi.

Los arreglos de El triste fueron realizados por Chucho Ferrer y -como todo clásico-, pronto se convirtió en el cierre de cada presentación de "El príncipe de la canción". Aunque algunos artistas como Manuel Mijares, Carlos Cuevas, Cristian Castro, Pepe Aguilar, Marc Anthony, Chavela Vargas, Yuri, Julieta Venegas, Kalimba o Ximena Sariñana han hecho cóvers del tema, ninguno ha sido tan reconocido.

"Es una canción muy difícil porque está en una nota que es el sol sostenido, ahí entra el quiebre de la voz. Es complicada de cantar, pero a mi padre siempre le gustaron esas canciones fuertes en las notas, grandes. Su forma de escribir fue temperamental, de fuerza y no tan romántico o muy sutil. Él era de pasión y por eso 'El Triste' es así, tiene todo su estilo", detalló Cantoral Zucchi.

El periodista y amigo del cantante, argumentó que "todo el mundo que ha visto ese video del festival espera que quien la cante por lo menos le llegue a los talones, evidentemente tiendes a comparar y no hay punto de comparación ni con la potencia con que la cantaba José José", señaló Víctor Hugo Sánchez.

En el 2014, cuando el hijo de José José, José Joel, estrenó la obra Amar y querer, basada en sus canciones, un concurrido Teatro Blanquita ovacionó de pie al intérprete, quien pidió a la orquesta que tocara los acordes de El triste.

"En ese entonces José ya no podía hablar y mucho menos cantar, es tan fuerte la reacción que la gente cuando se dio cuenta que no podía cantar comenzó a cantar por él y vi cómo a José José se le llenaron los ojos de lágrimas. Con otros artistas no he visto tanto apoyo", explicó Sánchez.

Por más que El triste siga vigente varias décadas más, estos primeros cincuenta años han marcado un legado musical para México. El heredero del autor se dijo agradecido de que una composición llame la atención, porque generalmente los aniversarios son de los artistas. "Como familia estamos orgullosos de los cincuenta años de esta canción", finalizó Cantoral Zucchi.