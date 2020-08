Scarlett Johansson podría estar presente en más filmes de Marvel

Los Ángeles.- Después del terrible final que tuvieron algunos personajes en Avengers: Endgame, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel quieren que una parte de esos superhéroes, como Natasha Romanoff ( Viuda Negra), tenga su propia película para conocer sus inicios.

Sin embargo, la pandemia ocasionada por el Covid-19 llevó a todas las producciones que se están preparando a ser aplazadas o suspendidas, entre ellas la de Black Widow, que personifica la actriz Scarlett Johansson.

Esta nueva entrega, además de narrar la historia de Natasha Romanoff, contará con la participación de Yelena Belova encarnada por Florence Pugh, otro de los personajes que verá la luz en la producción de Marvel.

Pero luego de que se estrene esta cinta, Johansson seguirá en las películas de superhéroes, luego de que firmó para mantenerse como parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Cabe señalar que Doctor Strange in the Multiverse of Madness está listo para presentar realidades alternativas y líneas de tiempo ramificadas en el Universo de Marvel, por lo que cualquiera que haya sido asesinado ahora puede regresar en otra de las múltiples ramificaciones, entre ellas Black Widow, que fue asesinada en Avengers: Endgame.