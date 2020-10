Scarlett Johansson se convertirá en la novia de Frankenstein

La actriz será la protagonista y una de las productoras de Bride, cinta que prepara Apple TV+ con el director chileno Sebastián Lelio. El filme está inspirado en las historias de Frankenstein (guarda paralelismos con la película Bride of Frankenstein, 1935) y girará en torno a una mujer creada para ser la esposa ideal. Tras rebelarse contra su creador, esta mujer sale al mundo exterior y trata de encontrar su identidad.

"Trabajando junto a Rebecca Angelo y Lauren Schuker Blum, Sebastián y yo estamos extremadamente emocionados de liberar a esta clásica antiheroína y de resucitar su historia para reflejar los cambios que vemos hoy en día", apuntó Johansson en un comunicado.

Scarlett es una de las estrellas del cine más importantes y cotizadas del siglo XXI. Nominada por partida doble en la última edición de los Óscar gracias a sus brillantes papeles en Jojo Rabbit (2019) y Marriage Story (2019), en su carrera sobresalen las cintas de Marvel en las que dio vida al personaje de la Viuda Negra y otras películas como Lost in Translation (2003), Match Point (2005) y Under the Skin (2013).

Este año tenía previsto estrenar Black Widow, pero, debido a la pandemia, esta cinta retrasó su estreno hasta mayo de 2021.