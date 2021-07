San Diego Comic-Con regresa este fin de semana, pero sin Marvel ni DC

El evento más esperado por los fanáticos de los cómics, el cine y la televisión sin duda es el San Diego Comic-Con, que se celebra anualmente y en el que los grandes estudios y casas productoras presentan novedades de sus proyectos y se realizan paneles con actores, productores y directores involucrados en dichas producciones.

PSA: #ComicConAtHome2021 starts this week and preparing is simple! Subscribe to our YouTube channel https://t.co/WFezqmARIk and tap the notification bell so you´re set to see panels as soon as they drop. Plus, be sure to stay tuned for special pre-show programming coming up. pic.twitter.com/dMgxULIsMY — San Diego Comic-Con (@Comic_Con) July 19, 2021

Pero, por segundo año consecutivo, la Comic-Con de San Diego se realizará de manera gratuita y virtual, debido a la pandemia de Covid-19.

El evento que reunió a más de 130 mil personas en los últimos años en la ciudad californiana, regresa este fin de semana con algunas novedades, que para algunos resultarán menos atractivas.

Sin Marvel ni DC

Dos de las principales atracciones, que año tras año presentan avances y novedades sobre sus proyectos venideros, serán los grandes ausentes de esta edición: Marvel Studios y DC Comics.

Por un lado, Marvel decidió no participar en el evento, lo que resulta una gran decepción para los aficionados que esperaban tener alguna noticia importante sobre Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Eternals o Spider-Man: Sin regreso a casa.

"En todos estos años jamás hemos interferido hasta ahora". Aquí está el teaser tráiler de #Eternals, de Marvel Studios.

Estreno noviembre 2021. pic.twitter.com/uZLdDdsz9P — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) May 24, 2021

DC Comics tampoco estará presente, lo que resulta aún más extraño, pues muchos esperaban que la Comic-Con sirviera de empuje para El Escuadrón Suicida, cuyo estreno está apenas a unos días.

Our only hope to save the world is a bunch of supervillains -- what could go wrong? Check out the new trailer for James Gunn´s #TheSuicideSquad, in theaters and streaming exclusively on @HBOMax* August 6. pic.twitter.com/jPL59lcyOR — The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) June 22, 2021

Si bien no se conocen los motivos certeros de la ausencia de los dos gigantes del entretenimiento, algunos especulan que se reservarán muchas cosas para sus respectivas (y recién creadas) convenciones particulares, con Marvel en la convención de Disney y DC en su homónimo evento.

Otros creen que, en el caso de Marvel, simplemente quieren seguir conservando en secreto todas las revelaciones que están por venir con el Multiverso que ya se presentó en sus series de Disney Plus.

Destaca que otra franquicia propiedad de Disney tampoco tendrá presentación alguna: Star Wars.

Star Trek, G.I. Joe, The Walking Dead sí estarán

Los fanáticos de Star Trek sí podrán tener novedades de la franquicia, pues se darán a conocer más cosas sobre Prodigy, la nueva serie que está dirigida a un público familiar e infantil.

También habrá un panel de G.I. Joe: Snake Eyes, aprovechando que coincide con el estreno mundial de la cinta de origen del Joe más popular de todos.

Watch the ??epic?? FINAL @SnakeEyesMovie trailer, and get tickets now at https://t.co/IObmWgBLqK to experience all the exhilarating action on the big screen this FRIDAY! ????? #SnakeEyes pic.twitter.com/UywQb2OuGW — G.I. JOE (@GIJoeMovie) July 19, 2021

Por otra parte habrán novedades de Fear the Walking Dead y World Beyond hablando del universo de TWD.

Y Netflix aprovechará para presentar Army of Thieves, precuela de Army of the Dead y Masters of the Universe: Revelation.