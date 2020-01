La actriz mexicana Salma Hayek fue una de las actrices encargadas de llevar a cabo la presentación de la edición número 77 de los Globos de Oro.

Hayek sorprendió a más de uno al lucir tremendo vestido entallado que dejó ver sus grandes atributos dejando boquiabierto a todo el público.

'Aquí vamos, Globos de Oro', escribió la protagonista de 'Frida' en su cuenta de Twitter.

Here we go! #GoldenGlobes ? Aquí vamos pic.twitter.com/sjn79quAVQ