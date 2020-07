Ex esposo de Naya Rivera acude a bañarse a lago donde ella falleció

California.- Tras el trágico deceso de la actriz de Glee, Naya Rivera, su ex pareja Ryan Dorsey acudió al sitio donde fue hallado el el cuerpo de la celebridad.

En compañía de algunos familiares de Rivera, se bañaron en las aguas del Lago Piru a modo de homenaje a a Naya.

Ryan Dorsey, es exmarido de Naya Rivera y padre de su hijo Josey Hollis.

A través de redes sociales, circulan imágenes donde se ve al actor llorando en el lago ubicado en California, donde el pasado miércoles desapareció la actriz de Glee.

El padre de Naya y su hermano también acudieron al lugar del incidente y se encontraron con Dorsey. Juntos entraron al agua y protagonizaron tristes escenas de aflicción.

La repentina partida de Naya Rivera ha devastado a la familia y personas cercanas a ella, también a conmocionado a miles de fanáticos al rededor del mundo.

Naya Rivera´s father dashes into Lake Piru in an emotional search for her. The heartache must be unbearable. #NayaRivera #PrayForNaya #FindNaya pic.twitter.com/RWEKJEq5Q5