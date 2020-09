¡Rugirá de nuevo! 'El Rey León' tendrá una nueva aventura en live action

ESTADOS UNIDOS.- The Walt Disney Co. producirá una secuela de The Lion King (El rey león) de 2019, con Barry Jenkins, el realizador de la película ganadora al Óscar, Moonlight (Luz de luna), como director.

Disney anunció ayer sus planes para una continuación del live action del año pasado, que no recibió buenas críticas pero sí disfrutó de un gran éxito en la taquilla. El nuevo Lion King recaudó más de $1,600 millones de dólares a nivel mundial, así que pensar en una secuela era un proyecto posible que al fin se concretó.

"Al haber ayudado a mi hermana a criar dos hijos pequeños en los años 90, crecí con estos personajes", dijo Jenkins en un comunicado. "Tener la oportunidad de trabajar con Disney en la expansión de este magnífico relato sobre amistad, amor y legado mientras fomento mi trabajo como cronista de vidas y almas en la diáspora africana es un sueño hecho realidad".

Jenkins terminó de rodar a principios de año la serie limitada de Amazon The Underground Railroad (El ferrocarril subterráneo), basada en la novela homónima de Colson Whitehead. Ganó un Óscar por el guión de Moonlight, que fue galardonada como mejor película, y fue nominado por el guión de If Beale Street Could Talk de 2018. Disney no dio detalles sobre la trama del nuevo proyecto de Lion King.