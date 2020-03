Rosie O'Donnell y Shawn Mendes demuestran su gran corazón

Desde encontrar maneras para ayudar a otros a lidiar con el aislamiento hasta la cancelación de eventos, la industria del espectáculo está reaccionando a la pandemia del coronavirus de diferentes formas.

El programa especial de Rosie O´Donnell vía streaming recaudó cerca de $600,000 dólares para los pacientes con el virus. Su programa del domingo incluyó a Gloria Estefan cantando There´s Always Tomorrow, Kristin Chenoweth con Taylor the Latte Boy, Gavin Creel con You Matter to Me y Darren Criss con Being Alive.

El especial se transmitió en vivo por Broadway.com y su canal de YouTube. El dinero será destinado para que la organización The Actors Fund ayude a aquellos que padecen el nuevo coronavirus. Por otra parte, el cantante Shawn Mendes donó $175,000 dólares a un centro hospitalario de atención pediátrica en Toronto, Ontario, para combatir el coronavirus. (Con información de Agencias)