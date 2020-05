Romina Marcos, hija de Niurka, quiere reducir su busto

La hija de Niurka, Romina Marcos, ha hecho un fuerte revelación en redes sociales, pues aseguró a sus seguidores que desea reducir su busto.

Romina, ha impactado los últimos meses por su gran cambio físico, después de someterse a una estricta dieta y ejercicio.

Ha sido toda una fuente de inspiración para las jóvenes, por lo que no ha borrado sus fotos del pasado, pues se muestra abierta a las opiniones y habla de todo el proceso.

Ante este cambio físico, la hija de la cubana confesó que desea reducir sus pechos, pues cuando comenzó a bajar de peso, empezaron a lucir muy desproporcionados.

Comentó que hace cinco años pesaba 17 kilos más, y se puso unos implantes en cada seno de 350 gramos, los cuales desea retirar.

"La verdad es que, ahora, yo no me siento tan cómoda con ellas porque sí las siento grandes. Mucha gente me dice que no, pero pues así es como yo las siento. No sé, me incomoda correr. Si no tengo un sport bra o algo que me sujete bien, no puedo correr porque vuelan", dijo.