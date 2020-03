Rocío Sánchez Azuara, en llanto comparte las últimas palabras de su hija

La presentadora de televisión, Rocío Sánchez Azuara, narró en llanto cómo fue su última conversación con su hija antes de fallecer hace ya cinco meses.

El pasado 23 de septiembre, tras una dura batalla contra el lupus eritematoso, la hija de la conductora, Daniela Santiago Sánchez, falleció a los 31 años de edad.

"Antes de partir jugábamos mucho con decir: ´quien se vaya primero viene por la otra´, yo lo hacía para que ella no sintiera miedo a la muerte", contó Rocío.

"Me dijo ´tú y yo ya hablamos, sabemos lo que va a pasar y nos vamos a ver, te falta un chorro´, a lo que yo le contesté ´pues quién sabe cuánto me falte pero acuérdate que quedamos que si está mejor allá que acá, me llevas´".

Rocío compartió que José Luis, hermanos de Daniela, no pudo alcanzar a verla antes de morir.

"El día que mi hija se fue no era el día que nos habían dicho se iba a ir, entonces José Luis no llegó y tuvo que hablar con ella por teléfono, le dijo ´hermana ni me despido, tú vas a seguir aquí, me vas a seguir inspirando y ahí te alcanzo después´, Ella dijo que sí y ahí se acabó".