Ritchie Valens tendrá su musical en Broadway

A medio siglo de su muerte, el legado de Ritchie Valens en el movimiento del rock chicano se mantiene vigente, por lo que un musical sobre su vida ya está en proceso para llegar a las marquesinas de Broadway. El portal Rolling Stone señaló que la obra se titulará Come On, Let´s Go y fue descrita por sus creadores como ´´la historia de un joven chicano que creció en el Valle de San Fernando y que hizo rock and roll con una canción mexicana´´.

La historia de Valens se popularizó gracias a la película biográfica La Bamba, estrenada en 1987 y protagonizada por Lou Diamond Phillips. Se centró en el ascenso a la fama del guitarrista y a los conflictos que implicaban sus raíces mexicanas en Estados Unidos. La banda Los Lobos desarrolló un cover de La Bamba, que se convirtió en un hit en ese año, y volverán a Come on, Let´s Go para desarrollar las canciones del musical.

´´ La Bamba fue un éxito comercial, pero Richie no era (exclusivamente) La Bamba ni la canción era Ritchie, su música era diversa, es una mezcla emocionante de verdadero rock & roll´´, expresó el productor Brad Garfield a Rolling Stone.

Con solo 17 años de edad, Richard Steven Valenzuela, su nombre real, logró colocar a La Bamba y el tema Donna en la lista de popularidad de Billboard. Sin embargo, su vida tuvo un triste final el 3 de febrero de 1959, cuando un avión en el que viajaba junto con los ídolos del rock & roll, J. P. "The Big Bopper" Richardson y Buddy Holly; se estrelló en Iowa.

La tragedia fue denominada como ´El Día que la Música Murió´, e inspiró al compositor Don McLean a crear el tema American Pie, mientras que Ritchie Valens fue entronizado al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2001.

(Con información de Agencias)