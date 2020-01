Rinden tributo a Kobe Bryant en los Grammy

La edición 62 de los premios Grammy quedó marcada por el homenaje que se rindió a la memoria de Kobe Bryant, leyenda de la NBA que murió en un accidente el domingo por la mañana, a unas horas de que diera inicio la ceremonia.

Alicia Keys y el conjunto vocal Boyz II Men cantaron It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday, en honor a Kobe Bryant, además de ser mencionado a lo largo de las actuaciones musicales de la velada, como la de Aerosmith con los raperos Run-DMC, en su interpretación de Walk This Way.

Bryant también fue mencionado en el tributo al fallecido rapero Nipsey Hussle, durante la interpretación del tema Higher de DJ Khaled, en compañía de Kirk Franklin John Legend, Meek Mill, Roddy Ricch y YG.