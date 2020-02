Riesgo de sufrir vigorexia aumenta por trastornos alimenticios

La adicción al ejercicio, conocida como vigorexia, es cuatro veces más común entre las personas con un trastorno alimentario, pues tienen más probabilidades de mostrar comportamientos adictivos, señaló un estudio publicado por la Universidad Anglia Ruskin, en Reino Unido.

El trabajo, publicado en la revista Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, encontró que las personas que muestran características de un trastorno alimentario tienen 3.7 veces más probabilidades de sufrir adicción al deporte, lo que derivaría en problemas de salud mental y lesiones.

´´Se sabe que las personas con trastornos alimentarios tienen más probabilidades de mostrar una personalidad adictiva y comportamientos obsesivo-compulsivos. Se ha demostrado que este grupo padece afecciones médicas graves como resultado del ejercicio excesivo´´, dijo el responsable del estudio, Mike Trott.

Para llegar a esa conclusión, los investigadores analizaron datos de 2,140 personas que participaron en nueve estudios diferentes, realizados en Reino Unido, Estados Unidos, Australia e Italia.

Tras los resultados, los especialistas recomendaron en un comunicado moderar el ejercicio y evitar las dietas no supervisadas por especialistas, ya que estos pueden conducir fácilmente a trastornos alimenticios. (Con información de Agencias)

