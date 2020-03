¡Ricky Martin llega con ´movimiento´ boricua!

Para mantenerse en el gusto del público por más de 25 años, Ricky Martin sabe que es importante no quedarse estático y mantenerse en ´movimiento´, por lo que este viernes regresará a la Arena Monterrey para sorprender con el estilo que ha conquistado a sus fans, por lo que pondrá ´toda la carne en el asador´ para vivr la fiesta con su fecha del Movimiento Tour, que presentará en punto de las 21:00 horas .

´´Tenemos que viajar al pasado y recordar viejos tiempos y cortarnos las venas con esas baladas que nos llevan a un buen momento de nuestras vidas y presentar lo nuevo´´, expresó Ricky Martin en una entrevista sobre su show, en el que volvió a unir fuerzas con el director de producción Jaime King, quien supervisó la realización de su residencia en Las Vegas, All In, así como sus giras Livin´ La Vida Loca y Black and White Tour.

Con los conciertos que comenzaron desde febrero de este año, el boricua ha realizado un recorrido de toda su trayectoria, por lo que canciones como La Bomba, Livin´ La Vida Loca, She Bangs y La Copa de la Vida, entre otros grandes éxitos, han hecho vibrar a sus seguidores, por lo que formarán parte de un setlist que incluirá el estreno de Tiburones, primer corte de su nuevo álbum Movimiento. En el aspecto de producción, el espectáculo incluirá un diseño de escenario e iluminación avanzados, que se integrarán al show de Ricky Martin, para entregar una experiencia completamente nueva que dejará satisfechos a sus fans. Para el concierto del astro del pop, aún quedan algunos boletos disponibles en la plataforma Superboletos, así como en las taquillas de la Arena Monterrey, con precios entre los $2,667 y $5,793 pesos.