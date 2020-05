Ricky Martin formará parte de los juecez de ´RuPaul´s Drag Race´

Estados Unidos.- RuPaul´s Drag Race ha sorprendido al dar la noticia de que el cantante puertorriqueño formará parte de la nueva temporada.

Ricky Martin tendrá a su cargo juzgar a las drags participantes de ´All Stars 5´, el interprete de ´Tiburones´ sería el segundo latino presente en el programa.

La noticia que fue dada mediante las redes sociales con un video destacan otros artistas importantes que estarán presentes a lo largo de las emisiones como Jane Krakowski, Bebe Rexha y Tessa Thompson.

Are you ready for the biggest shake-up in HERSTORY?! ????



Don´t miss the PREMIERE of #AllStars5 with extra-special guest judge @Ricky_Martin FRI 6/5 at 8/7c on @VH1! ?? pic.twitter.com/fzTFtqgQql