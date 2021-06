Ricardo Montaner fue cómplice de Nodal para que anduviera con Belinda

México.-Ricardo Montaner fue testigo del nacimiento del amor entre Belinda y Christian Nodal en La Voz México, por lo que es parte importante de su relación. "Le ayudé a Nodal a elegir el anillo. Al inicio trataban de ocultar su relación, pero el amor no se puede ocultar. Tuve charlas con Nodal, de esas con el tono padre e hijo; puedo decirle a Belinda que tiene al lado a un gran muchacho.

"Ella es una mujer que ha probado suerte en el amor y no le ha ido bien, la he ido conociendo en lo personal, siempre he sido como su papá en ese panel, y a él le puedo decir que se está llevando a una princesa maravillosa... ojalá que se casen pronto, ¡y me inviten!", contó el cantautor venezolano.