Ricardo Gómez Chavarría, una vida dedicada a la música

A lo largo de su trayectoria, el maestro Ricardo Gómez Chavarría ha ocupado cargos importantes como catedrático, director de la Facultad de Música y miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de la UANL (OSUANL), entre otros más. Sin embargo, para el formador de varias generaciones de músicos, su trayectoria se basa en cumplir con su responsabilidad como educador.

´´Siempre he dicho que hice mi trabajo lo mejor que pude, ahora llega este momento en el que me siento agradecido con la Universidad, a la que le dediqué todo mi empeño, hay mucha satisfacción en ser reconocido por las cosas que uno ha hecho en la vida, sería triste ver atrás y darme cuenta que no logré nada´´, señaló el maestro Gómez Chavarría, sobre el Reconocimiento al Mérito Artístico que recibirá este viernes a las 19:00 horas.

Previo a la ceremonia por el 150 aniversario del Colegio Civil, que se realizará en el Aula Magna del recinto, el instrumentista recordó el esfuerzo invertido para modernizar a la entonces Escuela de Música de la UANL, a finales de los años 50.

´´Llegué aquí con el maestro Emilio Diemecke para formar el cuarteto de la Universidad, pero era difícil, el medio artístico era muy raquítico porque lo fuimos a ofrecer a la XET, tocamos música clásica y nos dijeron que no se podía vender eso, porque esperaban algo similar a Los Montañeses del Álamo´´, recordó.

En ese sentido, destacó que la falta de apoyo a la música cultural fue el obstáculo más grande que enfrentó para conformar la OSUANL, pero logró establecer su proyecto en la Escuela de Música, para convertirla en una Facultad, con programa de estudios de licenciatura.

´´Esa resistencia de que los muchachos aprendan música viene incluso de los papás, pero estamos ahí para apoyarlos, hay estudios que comprueban que aquellos que estudian un instrumento, tienen un intelecto más grande´´, resaltó.

En ese sentido, el maestro Gómez Chavarría destacó que una de sus satisfacciones es continuar con la enseñanza de la música, a pesar de que se jubiló hace varios años. ´´Cuando salí, me hacía falta la orquesta pero me dediqué a dar clases a los alumnos, me gusta mucho ver que maestros y directores llegamos y nos vamos, pero la institución de la Universidad continúa´´, finalizó.

