Ricardo Arjona canta en el metro de Nueva York; nadie lo reconoce

Nueva York.-Ricardo Arjona tuvo su auge musical durante la primera década de los 2000, cuando era común escuchar en la radio canciones como Historia de Taxi o El problema. Sin embargo, el cantante se mostró muy decepcionado, tras realizar una breve presentación en el metro de Nueva York y pasar completamente desapercibido.

A través de su cuenta de Instagram, el cantautor guatemalteco compartió su triste experiencia e incluso dejó ver un video del momento.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York”, comenzó a narrar Arjona, quién posteriormente añadió que no todo estuvo perdido, pues una mujer estuvo muy cerca de descubrir su identidad pero creyó que era un imitador.