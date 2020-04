Ricardo Arjona lanzará nuevo disco en medio de pandemia

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, lanzará su próximo álbum, Blanco y negro, vía online, pese a que expertos le dijeron que no era el momento idóneo.

"No es una estrategia de marketing ni de hacerlo esperar. Es que a veces, a los que nos dio por navegar con la bandera de la independencia, no encontramos los caminos fáciles para avanzar. Como es un camino bastante personal y somos caprichosos, necios, testarudos, entonces, no es fácil a veces", confío el cantante en un comunicado de prensa.