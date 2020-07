Revelan videos de supuesto trabajo de brujería de Karla Panini a Karla Luna y Memo del Bosque

El nombre de Karla Panini vuelve a estar en tendencia luego de que el empresario Felipe Silva revelara unas fotos y videos de trabajos de la supuesta brujería que Karla Panini había solicitado a una persona dedicada a la magia, para hacerle daño a Karla Luna y Memo del Bosque.

De acuerdo con Silva las imágenes existen desde hace 8 o 9 años. Asimismo aseguró que le informaron que desde marzo del 2011 tienen esas supuestas evidencias.

En una de las imágenes se ve la foto de Karla Luna a lado de una muñeca envuelta en cabello y un papel con su nombre escrito. En una segunda imagen se ve la foto del productor Guillermo del Bosque, un muñeco con cinta en la cabeza y envuelto en una cadena dorada y una soga, y del mismo modo su nombre escrito en un papel.

En una segunda publicación, el empresario compartió un video de un supuesto trabajo realizado a Memo del Bosque que asegura fue realizado en abril 2012 por una santera nayarita en un panteón a las afueras de la ciudad de Tijuana, Baja California.

Por último, en un segundo video compartido se ve una supuesta ofrenda para enfermar y dañar a la exLavandera.

Felipe Silva menciona que esto se realizó a principios del mes noviembre del 2011.

Cabe recordar que Luna murió a causa del cáncer que padecía, y que el productor Memo del Bosque se encuentra todavía luchando contra este mal.

En la entrevista que el periodista Gustavo Adolfo Infante le realizó a Karla Panini, se le preguntó si había solicitado los servicios de una persona dedicada a la magia y específicamente si le realizó brujería a Karla Luna.

La conductora declaró que no sabía de dónde había salido ese rumor sobre que ella practicaba santería y además calificó de ignorantes a quien cree que ella mandó a hacer ese tipo de trabajos.

“Es muy ignorante el que lo dice y más ignorante el que lo cree. Nadie te provoca por medio de una brujería o una santería una enfermedad. Eso no existe, aquella persona que se dedica a hacer eso, pues nada, no tiene poder. Si él dice que yo practicaba santería no sé ni de dónde lo sacó. Eso no existe. Para empezar ninguna brujería hace que tú tengas ninguna enfermedad”, dijo.