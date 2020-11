Revelan texto inédito de Borges: ´de una sensibilidad extrema´

Un texto inédito del escritor argentino Jorge Luis Borges, fue encontrado por su viuda, María Kodama, quien hizo el hallazgo de una página que el célebre autor había dictado en 1985 para dar a conocer que su abuelo militar había ordenado fusilar a un desertor.

"Lo interesante es la sensibilidad de sentirse culpable por algo que no ha hecho. Muestra una sensibilidad extrema", dijo Kodama. La muerte de Silvano Acosta a manos del coronel Francisco Borges ocurrió cuando Borges no había nacido.

"Desde el momento de nacer contraje una deuda, asaz misteriosa, con un desconocido que había muerto en la mañana de tal día de tal mes de 1871. Esa deuda me fue revelada hace poco, en un papel firmado por mi abuelo, que se vendió en subasta pública.

"Hoy quiero saldar esa deuda. Nada me costaría fantasear rasgos circunstanciales, pero lo que me ha tocado, es lo tenue del hilo que me ata a un hombre sin cara, de quien nada sé salvo el nombre, casi anónimo ahora, y la perdida muerte", dictó Borges siete meses antes de su fallecimiento en 1986.

El dato llegó en 1979 a Borges, a través del coleccionista brasileño Pedro Corrêa do Lago, quien visitó al escritor en Buenos Aires. Había encontrado y comprado en Casa Pardo una carta en la que el coronel Francisco Borges consignaba que había sido "pasado por armas el desertor Silvano Acosta". Borges sabía por su abuela inglesa, Fanny, que su abuelo había hecho fusilar a un desertor, pero no conocía su nombre.