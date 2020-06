Revelan foto íntima de Pepillo Origel junto a otro hombre más joven y se hace tendencia

MONTERREY.- El conductor de espectáculos Juan José "Pepillo" Origel es tendencia en Twitter debido a una fotografía que se filtró y que muestra parte de su vida íntima junto a otro hombre.

La tendencia inició desde el sábado por la noche y se mantiene todavía durante la mañana de este domingo en el trending topic

Todo comenzó cuando el usuario de Twitter @pablo1996a, sacó a la luz unas fotos del presentador poniéndole el título de Sugar Daddy.

Una de las primeras imágenes que se hizo viral, fue de Origel en su cocina, con una camiseta interior rota y unos pantalones negros estilo pijama.

@Pepillo_Origel si no es tuyo, presenta!!, yo también me quedo en casa! :) pic.twitter.com/OcN4owgFcJ

Pero ese no fue el detalle por el que se convirtió en tendencia.

Lo que llamó más la atención fueron las piernas de un hombre joven en calzoncillos en el reflejo del horno.

De acuerdo con medios nacionales el encargado de filtrar las fotos se llama Pablo Alderet, quien es presuntamente un scort o actor de películas para adultos, que sube fotografías suyas y videos íntimos a las redes sociales.

En las otras imágenes se ve a Pepillo Origel en una cena romántica, incluso en un antro mordiéndole la oreja a Alderet. También una captura de pantalla de chats con el presentador. El joven ha mencionado que podría sacar a la luz más material sobre él, además de que ha llenado sus redes de videos íntimos con otros hombres y fotografías subidas de tono.

Por su parte, Origel publicó en su cuenta de Instagram, un video en donde anunció que contará la verdad detrás de esa foto.

"Oigan, quiero decirles una cosa, mañana en la tarde tipo 6 o 7 de la tarde, Martha Figueroa y yo vamos a hacer un pequeñito Con Permiso para contarles -esta no es la camiseta que está circulando- (añadió en relación con la playera que traía puesta en la imagen)". "Les vamos a contar la historia verdadera de lo que está sucediendo. No hagan caso, les vamos a decir de dónde salió esta historia, todo, de verdad mañana les vamos a contar. Descansen, duérmanse y no salgan", añadió.