Netflix revela elenco de 'Pinocho' de Guillermo del Toro

Estados Unidos.- Por medio de una de sus cuentas oficiales de Twitter, la empresa multinacional de streaming Netflix, anunció la lista de actores que conformarán el elenco de la próxima película de Guillermo del Toro, un Stop Motion sobre Pinocchio.

Introducing the epic cast of @RealGDT's stop-motion PINOCCHIO film:



Newcomer Gregory Mann as Pinocchio

Ewan McGregor as Cricket

David Bradley as Gepetto



Plus:

Tilda Swinton

Christoph Waltz

Finn Wolfhard

Cate Blanchett

John Turturro

Ron Perlman

Tim Blake Nelson

Burn Gorman pic.twitter.com/Jo5HtfdVc4